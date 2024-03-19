CHP’de yeni skandal! Maaş aldıkları belediyeye aylardır uğramıyorlar
Bursa’da CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in, Nilüfer Belediyesi personellerini seçim çalışmalarında kullandığı ve belediyeden maaş alan isimlerin aylardır belediyeye uğramadıkları ortaya çıktı.
Nilüfer Belediyesinin Bilgi İşlem Müdürlüğünde kadrolu personel olarak çalışan Sedat Akar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kadrolu personelleri Mustafa Gazioğlu ve Barış Yankı İçöz'ün Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol üstlendikleri ve aylardır düzenli maaş aldıkları belediyedeki işlerine gitmedikleri ortaya çıktı.
Seçim çalışmaları kapsamında Belediye personellerini yanına alan CHP'li aday Mustafa Bozbey'in, vatandaşa hizmeti ne kadar geri planda tuttuğu da gözler önüne serilmiş oldu.
KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL
Daha önce 4 dönem Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bozbey'in başkan olduğu dönemde Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Sedat Akar'ın, 2019 seçimlerinde Keles Belediyesinde de Meclis Üyesi olarak seçildiği, hem Nilüfer Belediyesindeki işini hem de Keles Belediyesi meclis üyeliğini 5 yıl boyunca aynı anda yürüttüğü ortaya çıktı.
Diğer taraftan Nilüfer Belediyesi çalışanı olmasına rağmen Mustafa Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol alan Barış Yankı İçöz'ün aynı zamanda CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan kongreyle CHP İl Başkanı seçilen Nihat Yeşiltaş'ın yönetiminde yer alan ve görev dağılımında da il başkan yardımcısı olan Barış Yankı İçöz'ün Nilüfer Belediyesi'ndeki görevine de resmen devam ettiği öğrenildi.
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