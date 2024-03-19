CHP’de yeni skandal! Maaş aldıkları belediyeye aylardır uğramıyorlar

KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Daha önce 4 dönem Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bozbey'in başkan olduğu dönemde Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Sedat Akar'ın, 2019 seçimlerinde Keles Belediyesinde de Meclis Üyesi olarak seçildiği, hem Nilüfer Belediyesindeki işini hem de Keles Belediyesi meclis üyeliğini 5 yıl boyunca aynı anda yürüttüğü ortaya çıktı.