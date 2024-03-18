Önce paradan kule sonra İGDAŞ’ta hortumlama! İmamoğlu vurgunlara doymuyor! Eyüpsultan adayı Bülent Özmen de işin içinde...

ARAÇ KİRALAMA YOLSUZLUĞU

İGDAŞ'taki araç kiralama yolsuzluğu mercek altına alındığından vurgunun boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.

SATIŞ FİYATI 2 MİLYON TL OLAN ARACI 3 AYLIĞINA 2 MİLYON 400 BİN TL'YE KİRALADI!



Piyasa değeri 2 milyon lira kamyonet için aylık kira bedeli olarak 800 bin TL ödedi. Bu aracın üç aylık kirası 2 milyon 400 bin TL olarak belgelere yansıdı.

Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonetin aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira olarak biçildi. İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirkete ödediği 3 aylık kiranın toplamı 3 milyon 219 bin lira.



Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira oldu.



Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL, aracın piyasa değerini aşıyor.