Önce paradan kule sonra İGDAŞ'ta hortumlama! İmamoğlu vurgunlara doymuyor! Eyüpsultan adayı Bülent Özmen de işin içinde...
CHP'de yerel seçimler öncesi üst üste skandallar yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun İĞDAŞ üzerinden büyük bir yolsuzluk gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İGDAŞ Başkanı Bülent Özmen, CHP'den Eyüpsultan adayı olmadan bir gün önce uçuk bir araç kiralama ihalesiyle kurumun kasasını boşalttı. Bu skandal belgelenirken yaşanan vurgun gözler önüne seçildi. İşte detaylar...
Kara para bataklığına saplanan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de şimdi de 'İGDAŞ' skandalı patlak verdi. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) Başkanı Bülent Özmen, CHP'den Eyüpsultan'a aday olmadan bir gün önce uçuk ihalelerle kurumun kasasını boşalttı.
İGDAŞ'TA HORTUM VAR
İGDAŞ, seçim öncesi 3 aylığına dev bir araç kiralama hizmet alımına imza attı. 01 Aralık 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan "SÜRÜCÜLÜ TAŞIT KİRALAMA" ihalesinde Flora Sosyal Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 178.348.270 TL'lik ödeme yapıldı.
GÖREVİ BIRAKMADAN KASAYI BİTİRDİ
1 Aralık'ta sonuçlanan ihaleden bir gün sonra Bülent Özmen'in adaylık için İGDAŞ'tan istifa etmesi şaibeyi daha da artırdı. Görevi bırakmadan önce İGDAŞ'ın kasasını boşaltan Özmen'in 'ihale' adı altında elde edilen geliri seçim çalışmalarında kullandığı öne sürüldü.
ARAÇ KİRALAMA YOLSUZLUĞU
İGDAŞ'taki araç kiralama yolsuzluğu mercek altına alındığından vurgunun boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.
SATIŞ FİYATI 2 MİLYON TL OLAN ARACI 3 AYLIĞINA 2 MİLYON 400 BİN TL'YE KİRALADI!
Piyasa değeri 2 milyon lira kamyonet için aylık kira bedeli olarak 800 bin TL ödedi. Bu aracın üç aylık kirası 2 milyon 400 bin TL olarak belgelere yansıdı.
Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonetin aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira olarak biçildi. İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirkete ödediği 3 aylık kiranın toplamı 3 milyon 219 bin lira.
Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira oldu.
Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL, aracın piyasa değerini aşıyor.
İÇİ BOŞ BÜYÜK İHALELERLE KASA BOŞALTILIYOR
Türkiye, CHP'deki paradan kule görüntülerini konuşurken yerel seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan Ekrem İmamoğlu ve yönetimi hakkında bomba bir iddia daha geldi.
Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin boş ama büyük ihalelerle belediye bütçesini harcadığını söyledi.
Aktaş, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir yetkili arkadaşa sordum. Dedim ki bugünlerde ağalar ne yapıyorlar? İş yapmadıkları biliyoruz. Dedi ki hocam büyük büyük ihalelerle içeriksiz, biraz da böyle kontrolden çıkmış şekilde ihale yapıp dışarıya para çıkarıyorlar. Belediyenin şirketleri var. O şirketlerin usulünü, önceden orada çalışanlar biliyorlar. Malın değerini, ihalenin değerini bilen isimler" ifadelerini kullandı.
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