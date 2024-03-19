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Yandaş İsmail Saymaz CHP üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP'nin balya balya para kulesi skandalı

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Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Yandaş İsmail Saymaz CHP üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin balya balya para kulesi skandalı

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında balya balya para kulesi hakkında "Usulsüzlük" itirafında bulunmuştu. Skandal usulsüzlüğe daha önce 'montaj' diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz, bu kez CHP üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurarak, "Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizinin yankıları sürüyor.

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.

İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU VERDİ SOL KOLU SAYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

EKREM'DEN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

CHP'liler tarafından İstanbul İl Başkanlığının alımında kullanıldığı iddia edilen parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden has adamı olarak bilinen Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı ifadelerle ortaya çıktı.

SKANDAL AÇIKLAMA: PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM

CHP'lilerin para sayma görüntülerinde yer alan mal sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın haberine göre, paradan kule yaptığı görüntüleri sorulan Tuncay Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum." dedi.

FONDAŞ İSMAİL SAYMAZ : BİR BİNAYI BİLE ALMAYI BECEREMEYEN PARTİYE

CHP'nin karıştığı usulsüzlüğe daha önce "kumpas" diyen Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz bu kez tepki gösterdi.

CHP'nin binayı bile almayı beceremediğini söyleyen fondaş İsmail Saymaz, "Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi?" dedi.

Saymaz şunları söyledi:

"Burada usule aykırı işlemler var. Birincisi siyasi partiler kanununa göre bağış miktarın belli. O bağışın üzerinde değilmiş gibi anlaşılıyor. İkincisi sen partisin sen niye aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun kardeşim.

Akıl alır gibi değil. Bunu sorduğumda dediler ki; Adam öyle istedi ne yapalım çaresiz kaldık. Ya bu CHP'liler çok saf ya da kendi elleriyle kendilerini tuzağa dürüşüyorlar. Bir binayı bile almayı beceremiyorlar ya. Binayı usulüne uygun almayı beceremişler. Bir binayı alamyı beceremeyen partiye iktidar verilir mi."

DAHA ÖNCE "KUMPAS" DEMİŞTİ

Saymaz para sayma görüntülerinin ilk yayıldığı anlarda görüntülerin kumpas olduğunu iddia etmişti. Saymaz CHP'ye kumpas kurulduğunu savunarak "Bir seçimi de montajsız ve kumpassız kazanın be kardeşim." iddiasında bulunmuştu.

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