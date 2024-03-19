Yandaş İsmail Saymaz CHP üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Bir binayı almayı beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin balya balya para kulesi skandalı

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.