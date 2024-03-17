CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler! Para kuleli rant ağını itiraf etti | Sapkınlık diz boyu! Bir çocuğa ’dudağından öperim’ dedi

"RANT ANLAYIŞIYLA SOSYAL TESİS YAPACAĞIZ"

Tüm bu yaşananlar sonrası İmamoğlu, Kabataş'ta yaptığı konuşmada bir itirafta bulundu.



İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla orayı sosyal tesis yapacağız" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: DUDAKLARINDA ÖPÜYORUM

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında bir çocuğa "Öpüyorum güzel çocuğumuzu. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin gönül gözün görüyor ya bizi senin o dudaklarından öpüyorum" sözleri büyük tepkilere neden oldu.