CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler! Para kuleli rant ağını itiraf etti | Sapkınlık diz boyu! Bir çocuğa 'dudağından öperim' dedi
Türkiye adım adım yerel seçimlere ilerlerken, terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kirli bir ittifak içerisinde bulunan CHP'nin skandallarını ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde balya balya paralarla rant ağı patlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan miting sırasında itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla orayı sosyal tesis yapacağız" ifadesini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında bir çocuğa "Öpüyorum güzel çocuğumuzu. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin gönül gözün görüyor ya bizi senin o dudaklarından öpüyorum" dedi. Sapkın sözler sosyal medyada oldukça büyük tepkilere neden oldu.
Durum öyle bir hal aldı ki terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve küresel sapkınlık olan LGBT'ye kucak açmaktan geri durmadı.
BALYA BALYA PARALAR İFŞA OLDU
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya paralarla görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
"RANT ANLAYIŞIYLA SOSYAL TESİS YAPACAĞIZ"
Tüm bu yaşananlar sonrası İmamoğlu, Kabataş'ta yaptığı konuşmada bir itirafta bulundu.
İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla orayı sosyal tesis yapacağız" ifadesini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: DUDAKLARINDA ÖPÜYORUM
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında bir çocuğa "Öpüyorum güzel çocuğumuzu. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin gönül gözün görüyor ya bizi senin o dudaklarından öpüyorum" sözleri büyük tepkilere neden oldu.
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