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PKK'nın partisi DEM'in nevruz programında terör propagandası! Bebek katili Öcalan sloganları atıldı: PKK paçavraları asıldı

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Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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PKK’nın partisi DEM’in nevruz programında terör propagandası! Bebek katili Öcalan sloganları atıldı: PKK paçavraları asıldı

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'nin kent uzlaşısı altında kirli ittifak ile anlaştığı DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki 'nevruz' mitinginde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganların atıldığı nevruz programı DEM Parti'nin seçim propagandası etkinliğine de dönüştü. Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Öte yandan DEM Parti'nin Van mitinginde ise "biji serok Apo" sloganları atıldı ve terörist başı Öcalan propagandası yapıldı.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında kirli ortaklık kuran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye tescilli destek verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin nevruz programı skandal görüntülerle bir kez daha terör propagandasına sahne oldu.

BEBEK KATİLİ TERÖR ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN POSTERLERİ AÇILDI
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz programı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programda terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganların atıldığı nevruz programı DEM Parti'nin seçim propagandası etkinliğine de dönüştü.

Yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Çepni, İstanbul'u kendilerinin yöneteceklerini ileri sürdü.

Konuşmasında Kürt halkının yok sayıldığını da iddia eden Çepni, "DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart'ta vereceğiz" dedi.



Nevruz programında konuşan DEM Parti'nin diğer İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını yineledi.

"Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin." hezeyanını savuran Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTILAR VAR
Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

VAN'DA DA ÖCALAN PROPAGANDASI YAPILDI

Öte yandan DEM Parti'nin Van mitinginde ise "biji serok Apo" sloganları atıldı ve terörist başı Öcalan propagandası yapıldı.

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