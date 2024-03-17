PKK’nın partisi DEM’in nevruz programında terör propagandası! Bebek katili Öcalan sloganları atıldı: PKK paçavraları asıldı





Nevruz programında konuşan DEM Parti'nin diğer İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını yineledi.

"Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin." hezeyanını savuran Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTILAR VAR

Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.



VAN'DA DA ÖCALAN PROPAGANDASI YAPILDI

Öte yandan DEM Parti'nin Van mitinginde ise "biji serok Apo" sloganları atıldı ve terörist başı Öcalan propagandası yapıldı.