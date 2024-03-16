DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Heybeliada'da terör örgütü PKK tepkisi: Aklınız başınıza gelsin! Çatışma bitsin isteseydiniz dağdakileri methetmezdiniz...
Terörün siyasi ayağı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Heybeliada'daki esnaf ziyareti sırasında Fatma Kocabaş isimli bir vatandaş çok sert tepki gösterdi. Yaşlı kadın, "Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." dedi.
CHP ile kirli bir ittifak içerisinde bulunan terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürdü.
DEM PARTİ ADAYINA SERT TEPKİ
Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti için oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.
"AKLINIZ BAŞINIZA GELSİN"
Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.
BENİM İÇİM YANIYOR ANALARI GÖRÜNCE
Terör örgütü PKK'ya destek vermelerine rağmen silahlar sussun diye mücadele ettikleri yalanını ortaya atan Beştaş'a tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.
BEŞTAŞ'IN EKİBİNDEN SKANDAL SÖZLER
Beştaş'ın ekibinde yer alan bir kişi ise, "Yeter ya sen de çok abarttın." diyerek Kocabaş'ı hedef aldı.
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