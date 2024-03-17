HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün Kastamonu, Sinop, Antalya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise kuvvetli sağanak ve kar uyarısı geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Orta ve Doğu Torosların yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin hafif yağmur, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde öğle saatlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
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