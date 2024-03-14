14 Mart 2024, Perşembe
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CHP'li isimler paraları kimin için saydı? Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu neden sessiz?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. Görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da var.