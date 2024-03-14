14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li isimler paraları kimin için saydı? Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu neden sessiz?

CHP'li isimler paraları kimin için saydı? Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu neden sessiz?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 09:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. Görüntülerde ayrıca İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li isimler paraları kimin için saydı?
CHP'li isimler paraları kimin için saydı?
Gazze tartışması! Almana ağzının payını verdi
Gazze tartışması! Almana ağzının payını verdi
Şırnak’taki kazada 1 şehit daha!
Şırnak’taki kazada 1 şehit daha!
Gösterişli açılış sonrası rezilllik
Gösterişli açılış sonrası rezilllik
Firarilere ’Çember’ operasyonu!
Firarilere 'Çember' operasyonu!
Canavar ve katil New York’ta görüntülendi
Canavar ve katil New York'ta görüntülendi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale’de!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de!
Erdoğan çiftinin iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı!
Erdoğan çiftinin iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı!
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında rezil oldu!
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında rezil oldu!
Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı!
Başkan Erdoğan'dan "Akbelen" kararı!
ABD’li dergiden Türkiye korkusu!
ABD'li dergiden Türkiye korkusu!
İmamoğlu’nun medya üssü ’SÖZCÜ TV’ye ’Kılıçdaroğlu’ baskını!
İmamoğlu'nun medya üssü 'SÖZCÜ TV'ye 'Kılıçdaroğlu' baskını!
Daha Fazla Video Göster