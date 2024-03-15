15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör elebaşı Karayılan'dan CHP'ye alçak talimat: "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" | Kirli ittifaka tam destek: Umarım iyi sonuç alacaklar

Terör elebaşı Karayılan'dan CHP'ye alçak talimat: "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" | Kirli ittifaka tam destek: Umarım iyi sonuç alacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Terör elebaşı Karayılan’dan CHP’ye alçak talimat: Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun | Kirli ittifaka tam destek: Umarım iyi sonuç alacaklar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP - DEM arasındaki kirli ittifakta saflar sıklaşıyor. Türkiye, İstanbul ve Mersin'de yapılan kirli pazarlığa bizzat şahit oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından terör elebaşı Murat Karayılan'dan da bir kez daha "İttifak" desteği geldi. Karayılan, açıklamasında "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı gönderdi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ise pek çok ilde örtülü ya da açık ittifakla seçimlere girdi.

Terör örgütü PKK cephesinden de skandal bir şekilde sürekli ittifaka destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

PKK elebaşı Murat Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip "Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli" diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısına kalleşçe destek istedi.

KİRLİ İTTİFAKA TAM DESTEK: "UMUT EDİYORUM Kİ İYİ BİR SONUÇ ALACAKLARDIR"
Murat Karayılan "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi.

RAMAZAN AYINI DA KİRLİ PROPAGANDASINA ALET ETTİ
Kandil'deki ininden başını çıkartıp seçimle ilgili talimatlar veren Karayılan, Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan ayını da kirli propagandasına alet etti.

ALÇAKLIKTA SON NOKTA: "BU AYDA ZALİMLERE OY VERİRSE BU GÜNAH DEĞİL Mİ?"
CHP ve DEM için açık açık oy dilenen Murat Karayılan, mütedeyyin Kürt seçmeni "Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır. Bu hususta yurtsever, vicdan sahibi, inançlı kesimlere çağrımdır; düşünüp ona göre oyunu kullanmalılar. Bir kişinin oyu iradesidir; kimse iradesini satmamalıdır" sözleriyle manipüle etmeye çalıştı.

TERÖR ELEBAŞINDAN CHP'YE TALİMAT: "KAYYUMLARIN KALDIRILMASINA ÖN AYAK OLUN"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun" talimatı gönderdi.

Karayılan, "Mesela kayyumlar. Kürdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır. Nasıl ki önder Apo üzerindeki tecrit, psikolojik işkence sadece bir kişiye yönelik değil de bir halka, Kürt halkına yönelikse kayyumlar da böyledir" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savundu.

ALÇAK SAVUNMA
Öte yandan Terör tutuklusu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya arka çıkan PKK elebaşı Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da 'suçsuz' olduğunu kalleşçe savundu.

İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı!İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı!
Tülay Hatimoğulları hadsizliğe büründü!Tülay Hatimoğulları hadsizliğe büründü!
CHP’li isimler DEM Parti adayı için oy dilendiCHP’li isimler DEM Parti adayı için oy dilendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA