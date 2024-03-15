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İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önemli mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü | TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan önemli mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nde İslam karşıtlığının dünya genelinde rahatsız edici tırmanışına tanıklık edildiğini söyledi.

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