İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı! Teröristbaşı Mustafa Karasu'ndan CHP'ye talimat: Bu sadece yerel seçim değil...
CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti arasındaki ittifak her geçen gün daha da derinleşirken CHP'den yüz bulan Kandil küstahlaştı. PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP - DEM uzlaşısıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yaptı "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi. CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP'li Özel ile kayyum konusunda da söylem birliği yaparken "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" sözleriyle Özel'e talimat verdi. İşte detaylar...
KANDİL İLE BİRLİKTE DEMLENME ZAMANI
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e teslim ederken, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi. Bölücü ittifak, Adana ve Mersin'de de kayıtlara geçti.
İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI
CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bir yandan da Kandil'deki elebaşları CHP - DEM'e yol haritası çizmek için sıraya girdi.
PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ
PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi. Karasu'nun bu talimatı sonrası Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi, Ekrem İmamoğlu'na alan açıldı. Takip eden süreçte de 'kent uzlaşısı' maskesiyle birçok noktada ortak aday çıkarıldı. DEM'lilere CHP listelerinden yer tahsis edildi.
"PKK TÜRKİYE SİYASETİNİ ETKİLİYOR"
Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP - DEM ittifakına yeni istikamet geldi.
"İMRALI'NIN KAPILARINI PARÇALAMA ZAMANI"
PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Çıkışın yolunu önder APO gösteriyor" diyerek DEM Parti ve bileşenlerinin başlattığı sözde özgürlük yürüyüşünü kutladı. CHP'nin DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt'taki APO mitingine arka çıktı.
DEM Partililere 'söylem safhasından eylem safhasına' geçin talimatı veren Karasu, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır. O kapılar kırılabilir, parçalanabilir. Meşruiyeti kalmamıştır. Meşruiyeti kalmayan hiçbir şey ayakta duramaz" diyerek sokak çağrısı yaptı.
CHP - DEM HATTINDA 'ÖCALAN' PAZARLIĞI
Bilindiği üzere CHP ve DEM ittifak görüşmeleri sırasında Öcalan pazarlığı yapmıştı. DEM Partili Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmelerde asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etmişti.
PKK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerini 'kürdistan' olarak tanımlayarak CHP - DEM hattındaki 'kent uzlaşısı'nın önemli olduğunu ima etti.
ELEBAŞI KARASU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KAYYUM' BİRLİĞİ
"Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat veren Mustafa Karasu, "Kürt halkı bunu bilerek tabi ki yerel seçimlere gitmeli" dedi.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.
Özel, dün Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.
"BU SADECE YEREL SEÇİM DEĞİL..."
PKK elebaşı Mustafa Karasu, Kandil'deki ininden sarf ettiği rezil sözler bununla da sınırlı kalmadı.
Karasu, "Kürt halkı. iradesini ortaya koymalı. Seçimde kendi iradesini göstermeli. Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir. Kürt halkının, "Benim iradem budur. Ben özgürlük istiyorum, kimliğimi istiyorum, kültürümü istiyorum. Kendi kendini yönetmek istiyorum" iradesini göstermesidir" ifadelerini kullandı.
Bu sözler 'yerel özerklik' ve 'kayyum' temeline oturtulan CHP - DEM ittifakını akıllara getirdi.
"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"
"Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir" diyen Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi
- Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
- Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
- İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!
- Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!
- 2 yılda 33 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47'lik sunucu 20'liklere taş çıkarıyor! Tek yöntemle çatır çatır eriyin
- Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
- Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler