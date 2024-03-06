İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı! Teröristbaşı Mustafa Karasu’ndan CHP’ye talimat: Bu sadece yerel seçim değil...

ELEBAŞI KARASU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KAYYUM' BİRLİĞİ



"Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat veren Mustafa Karasu, "Kürt halkı bunu bilerek tabi ki yerel seçimlere gitmeli" dedi.



Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.

Özel, dün Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.