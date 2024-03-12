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CHP'nin kirli ortağı DEM'den skandal 'kürdistan' çıkışı! Tülay Hatimoğulları hadsizliğe büründü! Başkan Erdoğan'ın terörle mücadele vurgusunu kaldıramadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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CHP’nin kirli ortağı DEM’den skandal ’kürdistan’ çıkışı! Tülay Hatimoğulları hadsizliğe büründü! Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele vurgusunu kaldıramadı

Yerel seçimlere giderayak CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan terörün siyasi ayağı DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok kez 'kürdistan' nidaları atan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik sözlerini hazmedemeyerek 'teröristan' sözlerinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirdi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz zamanlarda kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." demişti.

CHP - DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI: ASIL GÜNDEM ÖCALAN'DI

DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi.

KANDİL'İN SÖZCÜSÜ DEM'Lİ HATİMOĞULLARI HADSİZLİĞE SOYUNDU!

Son olarak; DEM Parti Adıyaman'da miting düzenledi. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik 'Teröristan' sözlerinden duyduğu rahatsızlığını hadsiz ifadeler kullanarak dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDEN RAHATSIZLIĞINI İLAN ETTİ

Hatimoğulları, "Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası Teröristan değildir. Tecrit hakikattir Erdoğan. İnsanlık dışıdır." dedi.

İŞTE TERÖR SEVİCİ HATİMOĞULLARI'NIN SKANDALLARI

GAZİ MECLİS'TE KÜRDİSTAN SÖZLERİ

Öte yandan CHP'nin seçim ortağı DEM'in Eş Başkanı Hatimoğulları, Gazi Meclis'te yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde Kürdistan'da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı.

İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasği ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir skandala daha imza attı.

Daha önce de TSK'ya iftira atan, Öcalan'ın özgür kalması gerektiğini söyleyen Hatimoğlulları bu kez öldürülen teröristlere selam gönderdi.

Tülay Hatimoğlulları, "Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.

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