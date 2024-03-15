Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi! Yeni görev öncesi hazırlıklara hız verildi
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Öte yandan gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.
Görev yerinden dönen Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açıklarına geldi.
Burada demirleyen Abdülhamid Han gemisinde, yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.
Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin tamamlanmasın ardından yeni görev yerine hareket edecek.
Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor.
Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.
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