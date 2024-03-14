Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendini rezil etti! İstanbullulara verdiği vaatler soruldu: "Hatırlamıyorum" dedi | Sosyal medyada tepki topladı

"YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM 10 BİN OLMASI LAZIM"

İmamoğlu, "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Tutmadığı sözleri unuttu" ifadeleri ile İmamoğlu'na ateş püskürdü.