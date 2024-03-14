Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendini rezil etti! İstanbullulara verdiği vaatler soruldu: "Hatırlamıyorum" dedi | Sosyal medyada tepki topladı
Göreve geldiği 2019 yılından itibaren İstanbulluya verdiği vaatleri ve sözleri yerine getiremeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mega kenti hizmet ve eser belediyeciliğine hasret bıraktı. Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kirli para skandalıyla da gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı. İmamoğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayın programında "sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün" vaadinin de bulunduğu ve reklamını yapıp oy istediği bazı vaatler hakkında "Hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, sosyal medyadan büyük tepki topladı. İşte detaylar...
CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.
Göreve geldiği 2019 yılından itibaren İstanbulluya verdiği vaatleri ve sözleri yerine getiremeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mega kenti hizmet ve eser belediyeciliğine hasret bıraktı.
Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kirli para skandalıyla da gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı.
"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI
İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.
"O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ
İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını verdi.
"YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM 10 BİN OLMASI LAZIM"
İmamoğlu, "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.
"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"
İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Tutmadığı sözleri unuttu" ifadeleri ile İmamoğlu'na ateş püskürdü.
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