Ekrem İmamoğlu’ndan sözde açılış töreni! Beykoz Çubuklu Silolarına giden vatandaş şoka girdi: Dün gezenler yalan dolan

AÇILIŞIN GERÇEK OLMADIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.