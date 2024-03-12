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Ekrem İmamoğlu'ndan sözde açılış töreni! Beykoz Çubuklu Silolarına giden vatandaş şoka girdi: Dün gezenler yalan dolan

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Ekrem İmamoğlu’ndan sözde açılış töreni! Beykoz Çubuklu Silolarına giden vatandaş şoka girdi: Dün gezenler yalan dolan

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından pazar günü (10 Mart 2024) açılışı yapılan Beykoz Çubuklu Siloları'nı gezmek isteyen vatandaşlar şoka girdi. Silolara gelen vatandaşlar açılışın düzmece olduğunu öğrenirken, bölgedeki çalışmaların yarım olduğu ve açılış töreninden sonra çöp yığınlarının olduğu görüldü.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şoke oldu.

AÇILIŞIN GERÇEK OLMADIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU
Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞ YAPTILAR SONRA KAPANIŞ YAPTILAR"
Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.

ÇÖP REZALETİ
Beykoz'da açılış yaptık diye gövde gösterisi yapan İmamoğlu'nun bu fiyaskosundan geriye çöp yığınlarının kaldığı görüldü. Etrafın da hala inşaat halinde ve çimenlerin üstünde kepçelerin durduğu görüldü. CHP'li İBB yönetimi ve İmamoğlu'nun açılış tiyatrosu yaptığı Çubuklu Silolar'ın asıl açılışının 1 aydan önce bitirilemeyeceği söylendi.

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