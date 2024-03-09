Ekrem İmamoğlu'ndan metro yalanı itirafı! Yaptığı GAF ile alay konusu oldu: "Ben göreve gelmeden önce yapıldı"
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken 5 yıl boyunca İstanbul'u eser ve hizmet belediyeciliğine hasret bırakan Ekrem İmamoğlu, yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve algı operasyonları ile gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin yaptığı projelere çökmeye çalışarak Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarını sıfırdan kendilerinin yaptığını dile getirdi. İmamoğlu'na tepki yağmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken İmamoğlu, Pendik’te yaptığı konuşmada metro yalanını sürdürmeye çalışırken, “Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" diyerek gafa imza attı. Metro yalanını resmen itiraf eden İmamoğlu, söylediği gaf ile sosyal medyada alay konusu oldu.
Türkiye hızla yerel seçimlere giderken İstanbul'da yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve yapmadığı projelerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu algı operasyonlarına hızla devam ediyor.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
Yerel seçimler öncesi oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de asla çekinmiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.
YALANI ORTAY ÇIKTI
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.
Tüm yaşananlar sonrası iş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf ederek gaf üstüne gaf yaptı.
BENDEN ÖNCE YAPILDI
Pendik'te konuşan İmamoğlu Metro yalanını sürdürmeye çalışırken, "Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce" ifadelerini kullandı.
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