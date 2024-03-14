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Ekmek ve simit için komisyon oluşturulacak! Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat onaylanacak

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Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Ekmek ve simit için komisyon oluşturulacak! Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat onaylanacak

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

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