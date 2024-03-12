Yerel seçime 19 gün kaldı! Cumhur İttifakı Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden A Haber’de
Cumhur İttifakı Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden A Haber’de projelerini anlattı. Diyarbakırlılara çağrı yapan Mehmet Halis Bilden, “Tüm parti adaylarını değerlendirin hizmet getirene oy verin. Diyarbakır’ı dönüştüreceğiz. 104 bin konut inşa edeceğiz. İlk 5 yılda 60 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Öğrencilere 8 ay boyunca aylık 2 bin lira burs verilecek.” dedi.
31 Mart Yerel seçimlerine artık 19 gün kaldı. Cumhur İttifakı adayları saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her kapı çalınıyor, her el sıkılıyor ve vatandaşların desteği talep ediliyor. Şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak olan projeler halk tek tek paylaşılıyor. Adaylar zorlu yarışta gece gündüz sahada çalışıyor.
DİYARAY MÜJDESİ
A Haber'e konuk olan Cumhur İttifakı Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden hayata geçirmek istediği projeleri ve Diyarbakır vizyonunu canlı yayında anlattı. Bilden, "Tüm parti adaylarını değerlendirin, hizmet getirene oy verin. Diyarbakır'ı dönüştüreceğiz. Öğrencilere 8 ay boyunca aylık 2 bin lira burs verilecek. 1932'de yıktırılan surlar yapılacak ve dünya turizmine kazandırılacak. Yıkılan yüzde 10 kadar sur yeniden ihya edilecek. Etap etap yapılması planlanan diyarray 40 kilometre olacak." İfadelerini kullandı.
DİYARBAKIR'DA ARTIK HUZUR VAR
Mehmet Halis Bilden: 50 günü aşkındır saha çalışmalarımız devam ediyor. Çok yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Hemşehrilerimiz biz kabul etti ve bağırlarına bastılar. Her kesim ile görüşüyoruz. STK'lar ile bir araya geliyoruz, sokak ile esnaf ile iç içeyiz. Hane hane geziyoruz ve kendimizi anlatıyoruz. Diyarbakır bu dönem bambaşka ve çok güzel. Bu sefer eskisi gibi kavga-taş ve sopalar yok artık Diyarbakır'dan bunlar duyulmayacak. Huzur ortamı tahsis edildi.
VİZYON ORTAYA KOYACAĞIZ
Biz projelerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek belediyecilik vizyonunu anlatıyoruz ve Diyarbakır'a artık bunu getirmek istiyoruz. İşte bundan dolayı çok güzel bir dönem bizi bekliyor. İdeolojik aidiyet artık bağlayıcı değil, Diyarbakır artık hizmet istiyor. Şehrimizin ciddi sorunları var. Diyarbakır çeyrek yüzyıldır ciddi bir belediye hizmeti almadı. Sadece son 7-8 yıldır kayyumların yaptığı çalışmalar var. Onların çok güzel işleri var. Buna karşı halkın büyük bir memnuniyeti var. Karşı taraf propaganda yapsa da halk memnun.
HİZMET İÇİN VARIM
Ben seçilerek gelmek istiyorum. Belediye bir yarış işidir ve ben buna hazırım. 30 yıl boyunca çok önemli görevler üstlendim. 11 yıl belediyecilik yaptım. 2 tane büyük şehirde İmar Daire Başkanlığı yaptım. Sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Aytaç Durak ile çalıştım. TİGEM'de görevler aldım. Ben belediyeci bir insanım. Hizmet için varım.
DİYARAY MÜJDESİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a Marmaray'ı hediye etti. Bilindiği gibi çok zorluklara karşı inşa edildi. Birileri bu projeye karşı çıktı ama irade ortaya kondu ve yapıldı. Şu anda hala hizmete karşı olan zihniyet var. Ama biz Diyarbakır'ı Diyaray ile buluşturacağız. 40 KM'lik 3 koldan oluşan bir proje. Bunun büyük kısmını ilk dönemde kalan kısmını diğer dönemde yapıp halkın hizmetine sunacağız. Şehrimizde ciddi bir ulaşım sorunu var. Şehrimizde 34 parti yarışa girdi. Hepsinin adayları belli. Bunların hepsini hem parti hem adayları ile beraber araştırın hangisi hizmet getirecekse ona oy verilsin istiyorum.
GENÇLERİN YERİ DAĞ DEĞİL ANA OCAĞIDIR
Projelerimizin 2 tane çıktısı var; bir tanesini kadın ve gençler üzerine kurduk. Bizim annelerimiz çok cefakar çok çalışkan çok becerikli. İşte bunları gün yüzüne çıkaracağız. Ciddi bir şekilde istihdamı oluşturacağız. 26 proje açıkladık ve bunların hepsinde istihdam ne kadar olacak belirlendi. Şehrimizde ciddi bir işsizlik sorunu var. Bunun çözümü için çalışacağız. Okulları devam eden gençlerimize eğitim olanakları sunacağız. Kütüphaneler olacak, gençlik merkezleri inşa edilecek. Gençlerimizin yeri kütüphanedir, kitaptır. Onları yeri dersliktir, üniversitedir. Gençlerin yeri dağ değildir ana ocağıdır ve ülkeleridir.
DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Bize karşı her kesimden bir teveccüh var. Şehrimiz artık hizmet istiyor. İnsanımız için çok önemli projeler yapacağız. 1 Nisan sabahı çalışmaya başlayacağız. Öyle aylarca kutlamalar olmayacak. Hemen projeler için çalışma başlayacak. Koltukta oturan bir başkan olmayacağım. Şimdi nasıl insanların ayağına oy istemeye gidiyorsam onlara teşekkür etmeye de gideceğim ve çalışacağım. Ben zaten hep halkın yanında sokakta olacağım. Diyarbakır'da çok riskli binalar var. 10 yılda 104 bin konut yapacağım. Vatandaştan tek bir kuruş almayacağım. Onlar sadece evleri boşaltacak. Onlara kira desteği de vereceğim.
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