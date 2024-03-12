Yerel seçime 19 gün kaldı! Cumhur İttifakı Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden A Haber’de

DİYARAY MÜJDESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a Marmaray'ı hediye etti. Bilindiği gibi çok zorluklara karşı inşa edildi. Birileri bu projeye karşı çıktı ama irade ortaya kondu ve yapıldı. Şu anda hala hizmete karşı olan zihniyet var. Ama biz Diyarbakır'ı Diyaray ile buluşturacağız. 40 KM'lik 3 koldan oluşan bir proje. Bunun büyük kısmını ilk dönemde kalan kısmını diğer dönemde yapıp halkın hizmetine sunacağız. Şehrimizde ciddi bir ulaşım sorunu var. Şehrimizde 34 parti yarışa girdi. Hepsinin adayları belli. Bunların hepsini hem parti hem adayları ile beraber araştırın hangisi hizmet getirecekse ona oy verilsin istiyorum.