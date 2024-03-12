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FETÖ'nün İzmir'deki askeri yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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FETÖ’nün İzmir’deki askeri yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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