Samsun Körfezi açıklarında deprem! Karadeniz sallandı | AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.11 05:38:53 38.0925 37.4072 2.4 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 05:18:31 38.1183 37.1620 2.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 04:52:40 35.0147 25.2973 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 04:47:59 34.9143 24.2172 13.8 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 04:01:56 39.4108 40.5622 3.7 -.- 2.6 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.03.11 03:53:31 38.4733 37.4247 24.9 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.11 03:45:44 40.4148 28.8305 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.11 03:37:57 37.3297 43.6255 1.7 -.- 3.1 3.3 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2024.03.11 03:35:11 41.4832 36.3157 17.7 -.- 1.6 -.- TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel
2024.03.11 03:32:14 40.3287 27.0205 4.0 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.11 03:10:17 41.5368 36.4003 5.0 -.- 4.5 4.0 TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel
2024.03.11 03:09:38 36.1143 36.1177 13.6 -.- 2.1 2.5 DOVER-(HATAY) REVIZE01 (2024.03.11 03:09:38)
2024.03.11 03:06:17 38.0545 37.7323 6.7 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.11 02:56:56 40.6788 27.4138 7.5 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.11 02:25:32 38.4352 37.5555 5.8 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.11 02:22:19 36.1217 36.1398 14.2 -.- 1.2 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2024.03.11 02:08:55 35.7410 25.4830 7.7 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 01:53:20 36.1122 36.0995 10.0 -.- 1.8 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
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