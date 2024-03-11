Samsun Körfezi açıklarında deprem! Karadeniz sallandı | AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.