Başkan Erdoğan’dan yeni harekat sinyali! Abdullah Ağar A Haber’de 6 ülke saydı: O kartları ellerinden almak lazım

Peki kara harekatı hazırlığı mı var? Geniş kapsamlı bir operasyon mu? Hangi bölgeleri kapsayacak? Irak'ta kimler var? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

IRAK'TA KİMLER VAR?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar:

Öncelikli olarak 3 tane ülkenin ismini saymak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ABD, bir tanesi Rusya bir tanesi de İran. ABD eksenine İngiltere ve Fransa'yı da eklemek gerekiyor. Sahada fiili olarak varlığı olan başat ülkeler bunlar. Gerginliğin muhatabı olarak tanımlanan ülkelerin öncelikli olarak bunlar olduğunu düşünüyorum.

İsrail'in son dönemde yapmış olduğu açıklamalar da bunu teyit eder nitelikte bir 6'ıncı muhatabı da dile getirmekte fayda var.