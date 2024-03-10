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Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'in zulmüne tepki: İsrailli yetkililer hesap verecek

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’in zulmüne tepki: İsrailli yetkililer hesap verecek

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.

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