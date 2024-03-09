Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo: Proje hırsızlığı yapıyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda yöneltilen "Temelini attığınız bir metro projesi var mı?" sorusuna "Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe Ataşehir Metro hatlarının temelini attığını" söylediği" hatırlatılması üzerine Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"Değersiz ve ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor ama işte ilgisiz olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip 'Ben attım' diyebilecek kadar ileriye gidebilen bir belediye başkanı."