Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı 42 başlık altında projelerini tanıttı: "Marmaris vakti diyeceğiz"

Projeleri her kesimden insanlarla görüşerek hazırladığına dikkati çeken Yazıcı, "Oy verirler vermezler önemli değil ama benim için en büyük yarış konusu her Marmarislinin kalbine dokunmaktır. Bunun da bilinmesini isterim. Ayrıca, gönüller yapmak varken gönüller kırdıktan sonra bu yarışın bir anlamı da olmadığını biliyorum." dedi.