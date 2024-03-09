1653 Türk genci rekor kırdı! Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak

Skuterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacaklarını kaydeden Kurum, "2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.