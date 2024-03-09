1653 Türk genci rekor kırdı! Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi. Kurum, "İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz." dedi.
Kurum, Herkes İçin Spor Federasyonunun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak rekor denemesi yapacağı etkinliğe katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve gençlerle birlikte bisiklet süren Kurum, daha sonra gençlere hitap etti.
Gözleri parlayan gençleri görünce aklına kendi gençliği geldiğini ifade eden Kurum, her zaman gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını söyledi.
Kurum, bugün 1653 bisikletle katıldıkları etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdıklarını belirterek, "Bu rekoru Türk gençliği kırdı, siz kırdınız. Buradaki tüm gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
"İSTANBUL'U BİR BİSİKLET ŞEHRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
Kurum, gençlerle birlikte İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini, İstanbul'u bir bisiklet şehri haline getireceklerini dile getirdi.
İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olacağını aktaran Kurum, bisiklet yollarını 2028 yılına kadar 1000 kilometreye ardından 1500 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.
Kurum, "Nasıl burada Beykoz'da bisiklete biniyorsanız, huzur içerisinde, ormanın o güzel kokusuyla çiçeklerin, ağaçların kokusu içerisinde, huzurla vakit geçiriyorsanız İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz." diye konuştu.
Skuterler ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacaklarını kaydeden Kurum, "2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Bu hedef çok önemli çünkü eğer biz tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Kurum, İstanbul'un her mahallesine spor alanları, dene-yap atölyeleri, start-up merkezleri ve paylaşımlı ofisler yapacaklarını anlattı.
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