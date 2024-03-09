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CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emir Süer ile tartıştı. Süer, kendisine ‘Ben Bodrum Belediye Başkanıyım’ diyerek çıkışan Aras’a "PKK’nın avukatını, evlatlarımızın katilinin avukatını kendine yardımcı yapmayacaksın” dedi.

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