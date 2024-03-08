Murat Kurum’dan CHP’li İmamoğlu’na hizmet ve liyakat ayarı: Reklamlarınız ve algı çalışmalarınız yalanlarınızın üstünü örtemez

"SİZİ CHP'NİN BECERİKSİZ, LİYAKATSİZ, UMURSAMAZ YÖNETİMİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Murat Kurum, deprem riski altındaki İstanbul'da 650 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. CHP'li İBB yönetiminin konut dönüşümünde de yetersiz kaldığını sözlerine ekleyen Kurum, "İstanbul'umuz, bu aziz şehir maalesef 5 yıldır beceriksizlerin elinde mağdur ediliyor. İstanbul'umuzda mevcut CHP'li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bahçelievler'imizde tek bir konut dönüştürdü mü? 100 bin konut vaat ettiler ancak 5 bin konut bile dönüştüremediler. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. 2019 yılında İBB'nin deprem bütçesi 1 milyar 19 milyon liraydı. Ama bu mevcut CHP'li aday ne yaptı? Deprem bütçesini tam yüzde 66 düşürdü. Yani 348 milyon liraya indirdi. İşte bu anlayışa göre bizim 650 bin konut vaadimiz de yapılmaması gereken bir proje. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Ama bu iş bilmez CHP'li yönetime göre deprem tedbirleri, projeleri, yatırımları tamamen gereksiz. Gönlünüz müsterih olsun. Biz sizi CHP'nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un depreme hazırlanması için riskli yapıların dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Murat Kurum, "Dün, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde; Antalya ve Muğla'daki yangınlarda; Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde; asrın felaketinde, yüz binlerce yuvamızı nasıl yaptıysak; şimdi de İstanbul'da 650 bin yeni yuvamızı da aynı azimle ve kararlılıkla yapacağız. 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek. Ve ilk kez bir şey yapacağız. 100 bin kentsel dönüşüme özel konut inşa edeceğiz. Bu konutlar asla satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. İstanbullulara söz. Dirençli İstanbul hedefimizle bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız. Çünkü bizim derdimiz var. Biz dertliyiz. Biz, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşamasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.