Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul’un gönlünde taht kurdu! İşte 7’den 70’e herkesi ilgilendiren dev projeler

İBB KAHVE'LER HİZMETE ALINACAK

Gençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

PROJEM İSTANBUL

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İŞİM İSTANBUL

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.

BÜYÜKLERİMİZİN İSTANBUL'U

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olarak takip edilecek.

Büyüklerimize İBB güvencesiyle yemek ve temizlik desteği verilecek.

Yaşlı ve engelliler için geçici bakım merkezleri kurulacak.

Emeklilere her ay 2.500 TL destek ödemesi verilecek.

ENGELSİZ İSTANBUL

İBB Özel Eğitim Kampüsü açılacak.

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelsiz Şehir uygulamaları ile erişilebilirlik artırılacak

• Engelli istihdamı artırılacak

• Engelsiz spor branşlarının sayısı artırılacak.

Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.