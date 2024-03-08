Turgut Altınok’tan Ankaralılara büyük müjde: Ulaşımda aktarmalar ücretsiz olacak

SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM

Altınok Ankara'ya yönelik projelerinden de bahsetti ve şunları söyledi: "Köylerden su aboneliğinden para almayacağız. Konutlardan da 5 lira alınıyor, onu da 50 kuruşa düşüreceğiz. Ayrıca Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapacağız. Hangi kanunda varmış yasak, kendisi çıktığı programda sudan ücret almayacağım dedi. Avukat olduğunu biliyor, o zaman neden doğruyu söylemedi? O zaman niye, bunlar 5 yıl önceki konuşmalarıdır. Göreve gelirken, aday olduğunda sudan para almayacağım dedi, Ankara'da ulaşım pahalı dedi, göreve geldiğinden beri ne dediyse tersini yaptı." dedi. Havaalanı metro ile ilgili Yavaş'ın tutumunu da anlatan Altınok, "Ulaştırma bakanımızın bana söylediği daha önce hava alanı metrosuyla bir protokol imzalamışlar bu göreve gelince protokolden imzasını çekiyor ve ben kendim yapacağım diyor e buyur yap, yaptın da önünde duran mı oldu yani" ifadelerine yer verdi.