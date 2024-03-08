İz bırakan seçim şarkıları! Popüler şarkılarla seçim rekabeti

ÖZAL DAMGASI: ARIM-BALIM-PETEĞİM

1983 Türk siyasetine uzun yıllar damga vuracak bir partinin kuruluşunun ve aynı yıl iktidar koltuğuna oturacak Turgut Özal'ın başarısı demekti. Mayıs ayında kurulduktan sadece 6 ay sonra 6 Kasım 1983'te iktidara gelen Anavatan Partisi, seçimden önce tanıdık bir uyarlamayla sahadaydı. Türkiye'nin 19. başbakanı olacak Özal'ın seçim şarkısı partisinin logosuna da gönderme yapıyordu. Özal 1989'da köşke çıktıktan sonra Anavatan Partisi'nin bir numarası Mesut Yılmaz oldu. Çiçeği burnundaki genel başkan ise 1991'de sıkı bir seçim hazırlığına girdi. Türk popunun iyiden iyiye kendisini kabul ettiği yıllarda, partiler seçim şarkılarını güncelleme ihtiyacı hissetti.

Dilden dile dolaşan o popüler parçalar, liderlerin seçmeni ikna anahtarı gibi kullanıldı. Pop müziğe iz bırakan Yonca Evcimik'in abone şarkısından uyarlama, "Anap'lıyız Anap'lı" meydanlarda yankılandı. 1991'de Bülent Ecevit ise partisi DSP'nin logosuna atıfla "Ak Güvercin Geliyor" ile oy istedi.