İz bırakan seçim şarkıları! Popüler şarkılarla seçim rekabeti
Türkiye adım adım 31 Mart Yerel Seçimlerine gidiyor. İttifak yapanlar, yarışa tek adayla çıkacak olanlar sahada ve bu seçimlerin de vazgeçilmezi elbette partilerin siyasi iletişim aracı müzikler şarkılar. Şimdi gelin tarihe uzanalım ve kozlarını sandıkta paylaşan liderlerin adayların meydanlardaki bazı seçim müziklerine kulak verelim.
1946 şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından. 21 Temmuz 1946'da çok partili sürece geçerken yapılan genel seçimler yeni bir dönemin de kapısını aralıyordu. Demokrasideki bilek güreşinin merkezi kurulan sandıktı. A Haber liderlerin kıyasıya rekabetine eşlik etmekten ziyade seçmeni ikna için kullanılan araçların en önemlisini mercek altına aldı. Kitleleri coşturan, seçmeni ezgilerle yakalamayı amaçlayan şarkılara müziklere kulak vereceğiz. Bir propaganda aracı olarak kullanılan oy verenlerin üzerinde etki bırakan ilgi uyandıran seçim şarkılarını tarihsel olarak ele alacağız.
İLK SOSYALİST PARTİ
Bir seçim şarkısının miting meydanlarında kendisini ilk kez gösterdiği yıl 1965. O sene Adalet Partili Süleyman Demirel seçimi kazanmıştı. Ancak propaganda sürecinde Türkiye İşçi Partisi farklı bir yol izlemiş, meydanlara Tülay German'ın seslendirdiği "Yarının Şarkısı"yla inmişti. TİP çok partili dönemde Meclis'e vekil seçtirebilen ilk sosyalist parti oluyordu.
DEMİREL ECEVİT KAPIŞMASI
Seçmene ulaşmada şarkılar en etkili yollardan biriydi. Türk siyasal hayatına "Karaoğlan" lakabıyla damga vuracak isim olan Bülent Ecevit de 1973'te ipi "Ak Günler" ile göğüsledi. Siyasetin "Çoban Sülü" lakaplı lideri, Ecevit'in en yakın rakibi Adalet Partili Süleyman Demirel ise o dönemde "İktidar" vurgulu sözlerle meydanlardaydı. Demirel ve Ecevit 70'lerde kozlarını paylaşan iki önemli liderdi.
KOMÜNİSTE KANMA ZÜHTÜ
"Çoban Sülü" "Karaoğlan" 5 haziran 1977'de kanlı 1 Mayıs'ın gölgesinde yine karşı karşıya gelecekti. CHP seçmeni "Yeni Bir Türkiye" Adalet Partisi ise Öztürk Serengil'in seslendirdiği "Komüniste Kanma Zühtü" ile hazırlıyordu. O tarihlerde Süleyman Demirel'in ismini taşıyan şarkı da hafızalarda iz bıraktı.
ÖZAL DAMGASI: ARIM-BALIM-PETEĞİM
1983 Türk siyasetine uzun yıllar damga vuracak bir partinin kuruluşunun ve aynı yıl iktidar koltuğuna oturacak Turgut Özal'ın başarısı demekti. Mayıs ayında kurulduktan sadece 6 ay sonra 6 Kasım 1983'te iktidara gelen Anavatan Partisi, seçimden önce tanıdık bir uyarlamayla sahadaydı. Türkiye'nin 19. başbakanı olacak Özal'ın seçim şarkısı partisinin logosuna da gönderme yapıyordu. Özal 1989'da köşke çıktıktan sonra Anavatan Partisi'nin bir numarası Mesut Yılmaz oldu. Çiçeği burnundaki genel başkan ise 1991'de sıkı bir seçim hazırlığına girdi. Türk popunun iyiden iyiye kendisini kabul ettiği yıllarda, partiler seçim şarkılarını güncelleme ihtiyacı hissetti.
Dilden dile dolaşan o popüler parçalar, liderlerin seçmeni ikna anahtarı gibi kullanıldı. Pop müziğe iz bırakan Yonca Evcimik'in abone şarkısından uyarlama, "Anap'lıyız Anap'lı" meydanlarda yankılandı. 1991'de Bülent Ecevit ise partisi DSP'nin logosuna atıfla "Ak Güvercin Geliyor" ile oy istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN SİYASET SAHNESİNDE
Şarkılarla seçim tarihinde yıl 1994. Yerel seçimler için halk 27 Mart'ta sandık başına gidecekti. O dönem Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları da şarkısı da seçmende ilgi uyandırdı. Erdoğan'ı başkanlık koltuğuna taşıyan parça Anadolu Rock Efsanesi Erkin Koray'ın 'Fesupanallah' şarkısından uyarlanan "Tamam İnşallah"tı. Seçim müzikleri tarihinde, yıl 1995. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi. Seçmenlerin oylarına "Refahın Vakti Geldi'' şarkısıyla talip olmuştu Erbakan. Milliyetçi Hareket Partisinin o dönemki parçası "Alparslan Türkeş" temalıydı. Anap'lı Mesut Yılmaz ise yine günün popüler şarkısından faydalanmıştı.
HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
1999 yılındaki genel seçimlerle koalisyonlu günlerin sancısını yaşayan Türkiye'nin önüne sandık 2002 yılında yine geldi. Çok sesli iktidardan ülke bunalmıştı. Yeni bir sayfanın açılması kaçınılmazdı artık. İstanbul'daki belediye başkanlığındaki görevinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan, bu kez parti lideri olarak sahaya indi. Ve Erdoğanlı AK Parti "Bundan Böyle" şarkısıyla kendisini adım adım iktidara taşıyacaktı. 2007'deki genel seçimler temmuzun 22'sindeydi. Yaz sıcak meydanlar daha sıcaktı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti Uğur Işılak'ın bestelediği "Her Şey Türkiye için" şarkısında karar kılmıştı.
MHP'DEN ALIŞIK OLMAYAN STİL
Türkiye'nin seçim şarkıları albümünde 2009'dayız. Halk bu kez yerel seçimler için oy kullanacaktı. Erdoğan da partisinin yeni şarkısıyla seçmenlerin karşısına çıktı. CHP ise o dönemki genel başkanıyla aynı ismi taşıyan şarkıyla maratona dahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise o dönem İstanbul'un yönetim koltuğu için mücadele ediyordu. Onun şarkısı da ismine vurgu yapıyordu. Onun da seçim şarkısı geliyor Kılıçdaroğlu'ydu. 2011 de Türkiye için seçim demekti. Genel seçimlerde AK Parti istikrarı ön plana çıkarıyor, bu mesaj ezgilere de yansıyordu. O dönem Milliyetçi Hareket Partisi ise, meydanların çok da alışık olmadığı bir müzik türüne yer verdi.
DOMBRA EFSANESİ DOĞDU
2014'e gelindiğinde sandıkla bir kez daha randevu vardı. Pusulada cumhurbaşkanlığı adayları sıralanacaktı. İleride Erdoğan ile özdeşleşecek "Dombra" parçası, yavaş yavaş seçmenlerde yer edinirken meydanlardan "Seninleyiz Erdoğan" şarkısı da yükseliyordu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde de yine hararetli bir yarış vardı. AK Parti, seçmenlerden "Söyle Var Mısın ?" şarkısıyla oy isteyecekti. Türkiye, sandıktan koalisyon çıkması üzerine bu kez 1 Kasım'da seçime gitti. AK Parti şarkısında seçmene istikrarı vadetti. CHP ise, mitinglerinde "Önce Türkiye" dedi. MHP'nin mesajı netti. "Oy Verin MHP"ye şarkısıyla çıkıldı meydanlara.
EROĞLU ERDOĞAN
Türkiye 16 Nisan 2017'de de sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandum öncesinde, AK Parti seçmenle "Milyonlarca Evet" ile buluştu. Ve 24 Haziran 2018 seçimlerine giderken, AK Parti'nin öne çıkan şarkısı ise "Eroğlu Erdoğan"dı. 2019 senesi ise yerel seçim rekabetine sahne oldu. AK Parti hafızalarda yer bırakan bir şarkıyla seçmenin karşısına çıktı. Usta sanatçı Kayahan'ın unutulmaz eseri bir aşk hikayesi, yeniden uyarlandı.
DOĞRUYA DOĞRU
Ve cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladığımız yıl 2023. Türkiye çok kritik bir seçimle karşı karşıyaydı. Seçimlerin yüksek tansiyonu bir yana partiler, ittifaklar, sıkı bir propaganda süreci yürütüyordu. Bu kez Cumhur İttifakı AK Parti nostalji kokan ama etkisi ilk günkü gibi süren arabesk müziğe başvurdu. Cengiz Kurtoğlu'nun yeniden düzenlenen duyanlara duymayanlara şarkısı tam not aldı. Uğur Işılak'ın Doğruya Doğru parçası da seçim sürecinin unutulmazları arasına girdi. Millet İttifakı'nın başını çektiği CHP ise Kılıçdaroğlu için "Haydi" şarkısıyla seçmene göz kırpıyordu.
GÖZLER 31 MART'TA
Bu kez takvimler 2024'ün 31 Mart'ına ayarlıydı. Ve elbette şarkılar seçmeni sandıkta kendine çekmenin büyülü bir mıknatısı gibiydi. İstanbul özelindeki mücadele içinse arabeskin kalıcı etkisi, yine seçim şarkılarına yön veriyordu. Azer Bülbül'ün "Çoğu Gitti, Azı Kaldı" parçası bu kez İstanbul ile özdeşleşti. AK Parti yerel seçimler için İstanbul yarışına ayrı bir önem veriyordu. "Yeniden İstanbul" sloganıyla aynı ifadeleri taşıyan bir şarkı daha yazıldı. Seçim mitinglerinin en renkli anları, partilerin şarkılarla meydanları coşturduğu zamanlar oldu. Ve kıyasıya rekabet belki de hiç bu kadar, eğlenceli konser tadında olmadı.
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