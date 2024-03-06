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Gazzeliler 1 lokma ekmeğe muhtaç! Yeni koridora izin yok, havadan yardım sürüyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Gazzeliler 1 lokma ekmeğe muhtaç! Yeni koridora izin yok, havadan yardım sürüyor

Çocuklar dünyanın gözü önünde açlıktan ölüyor. İsrail ne ateşkese yanaşıyor ne yardım için yeni koridora izin veriyor. Gazze'de 1 lokma ekmek için gözler yine gökyüzündeydi. Amerikan jetlerinden atılan sınırlı yardım saniyeler içinde tükendi. A Haber spikeri Cansın Helvacı, insanların yaşadığı durumu anlattı.

Burası Gazze. Yüz binlerce insanın 1 lokmaya muhtaç bırakıldığı yer. İsrail ne ateşkese yanaşıyor ne de yeni yardım koridorlarının açılmasına müsaade ediyor.

KOLİLER BIRAKILDI

Çözüm için Ürdün devreye girdi. Amerikan jetleri onların koordinasyonuyla havalandı ve gökyüzünden koliler bırakıldı. Koliler yine kimseye yetmedi. Paketler saniyeler içinde bitti. İsrail geçtiğimiz hafta yardım bekleyenleri katletmişti. A Haber spikeri Cansın Helvacı, insanların yaşadığı durumu anlattı.

AMERİKAN HALKI PROTESTO EDİYOR

A Haber spikeri Cansız Helvacı: İsrail'in yanında yer alan ABD'ye karşı öfke varken Amerikan halkı ise sokaklarda Gazze'ye destek veriyor ve protestolar yapıyor. Bir Amerikan askeri yaşananlar karşı kendini yakarak protesto yaptı. Hale kamuoyunda ne gördüğü ve ne bilgilere ulaştığı konuşuluyor.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Şu anda Gazze'de dünyanın gözü önünde çocuklar açlıktan ölüyor. İşte durum bu durum bu kadar net. İsrail ise ne ateşkese yanaşıyor ne de koridor açılmasına izin veriyor. Masumlar katledilirken dünya izliyor Netanyahu ise "sonuna kadar gideceğiz" diyor. Gazze'de bunlar olurken işgalciler Doğu Küdüs ve Batı Şeria'da insanların evine girip eşya çalıyorlar.

1 LOKMA EKMEĞİN PEŞİNDE

Gazze'de ise gözler hep gökyüzünde. Havadan atılan yardımlar bekleniyor. İnsanlar bir lokma ekmeğin peşine düştü. Onun için her şeyi göze alıyorlar. Çünkü ya İsrail öldürüyor ya da açlık öldürüyor. Sınırlı yardımlar saniyeler içinde tüketildi. Geçtiğimiz hafta ise yardım bekleyenler katledilmişti.

Gözler gökyüzünde! 1 lokma ekmeğin peşinde GÖZLER GÖKYÜZÜNDE! 1 LOKMA EKMEĞİN PEŞİNDE
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