Gazzeliler 1 lokma ekmeğe muhtaç! Yeni koridora izin yok, havadan yardım sürüyor

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Şu anda Gazze'de dünyanın gözü önünde çocuklar açlıktan ölüyor. İşte durum bu durum bu kadar net. İsrail ise ne ateşkese yanaşıyor ne de koridor açılmasına izin veriyor. Masumlar katledilirken dünya izliyor Netanyahu ise "sonuna kadar gideceğiz" diyor. Gazze'de bunlar olurken işgalciler Doğu Küdüs ve Batı Şeria'da insanların evine girip eşya çalıyorlar.