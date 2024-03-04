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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak Ürdün'e ulaştı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak Ürdün’e ulaştı...

Katil İsrail, Gazze'de sivil katliamına devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan A400M tipi uçağın Ürdün’e ulaştığı belirtildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazzelilere sağlık malzemesi taşıyan A400M tipi uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için sağlık malzemesi taşıyan uçağın Ürdün'e ulaştığını duyurdu. MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

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