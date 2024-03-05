Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısı'na katıldı! Gazze masaya yatırıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuşan Bakan Fidan: "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.
"GAZZE'NİN ETRAFINDAKİ ABLUKA KIRILMALI"
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Bakan Fidan: "Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" dedi.
SİYASİ TEMASLARINA BAŞLADI
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına başladı. Bakan Fidan, Cidde kentinde Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile araya geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler
- Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!
- İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...
- MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
- 7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
- Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
- Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak