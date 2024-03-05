Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT Toplantısı’na katıldı! Gazze masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

"GAZZE'NİN ETRAFINDAKİ ABLUKA KIRILMALI"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Bakan Fidan: "Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" dedi.