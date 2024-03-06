Bay Kibir Reklamoğlu vol 2: İstanbullunun ulaşım çilesi konu oldu | Sosyal medyayı sallayan animasyon filminde İmamoğlu fena tiye alındı
Yerel seçimlere sayılı günler kalırken bugüne kadar verdiği vaatleri tutmamasıyla tanınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bay Kibir Reklamoğlu" adıyla sosyal medyada yayınlanan animasyon filminin 2. bölümü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Animasyon filminde İETT'de yaşanan arızalar konu olurken, söz konusu videonun CHP yandaşı, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Barış Yarkadaş yine yer aldı. Animasyon filminde CHP yandaşı Saymaz bozulan otobüslerle ilgili soru sormak isterken, Uğur Dündar'ın sözünü keserek, "Ben en son bozulan otobüslerde arızaya 60 yıllarda rastladım" ifadeleri fena tiye alındı. İşte detaylar...
İETT otobüsleri, bozuluyor, yanıyor, yetmiyor denize uçuyor. İstanbullu 5 yıldır ulaşımdan adeta bezdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kalırken bugüne kadar verdiği vaatleri tutmamasıyla tanınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bay Kibir Reklamoğlu" adıyla sosyal medyada yayınlanan animasyon filminin 2. bölümü de sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Animasyon filminde CHP yandaşı, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Barış Yarkadaş yine yer aldı.
YANDAŞ SAYMAZ ANİMASYONDA DA YANDAŞ: BOZULAN OTOBÜSLERE 60 YILLARDA RASTLADIM
CHP yandaşı Saymaz bozulan otobüslerle ilgili soru sormak isterken, Uğur Dündar'ın sözünü keserek, "Ben en son bozulan otobüslerde arızaya 60 yıllarda rastladım" dikkatlerden kaçmadı.
DÜNDAR YİNE FORMUNDA
Uğur Dündar'ın ikinci bölümde de yandaşlıktan vazgeçmeyerek, otobüs arıza haberlerinin iftira olduğunu dile getirdi.
YARKADAŞ: 4 YILDA TAM 700 BİN OTOBÜS ARIZASI BİLDİRİLDİ
CHP'li Yarkadaş'ın rakam vererek "4 yılda tam 700 bin otobüs arızası bildirildi" dedi.
"KÖTÜ BİR AKIL BU"
Bunun üzerine üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu, Yarkadaş'ı "Bak yine rakam sokuyorsun araya yapma. Kötü bir akıl bu" dediği görüldü.
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