Ekrem İmamoğlu videosu sosyal medyayı salladı! Bay Kibir Reklamoğlu: Dürüst olmak gerekmiyor ama olayım bana da bir değişiklik olur
Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken bugüne kadar verdiği vaatleri tutmamasıyla tanınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Bay Kibir Reklamoğlu" adıyla sosyal medyada yayınlanan animasyon filmi viral oldu. Videoda Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı vaatlerine yer verilirken yapılan espriler izleyenleri güldürdü. Videoda CHP fondaşı Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Uğur Dündarın karakterleri de yer aldı.
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sosyal medyada yayınlanan "Bay Kibir Reklamoğlu" videosu viral oldu.
CHP FONDAŞLARI KAMERA ÖNÜNDE
"Ve sor bakalım niye yapmadım" başlığıyla yayınlanan videoda Ekrem İmamoğlu bir televizyon programına konuk oluyor. Programda CHP yandaşı Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Uğur Dündar yer alıyor.
İMAMOĞLU'NUN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇELİŞKİSİ
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır en kentsel dönüşüm konusunda verdiği vaatleri tutmamasına vurgu yapılan videoda yapılan espriler izleyenleri güldürdü.
DEPREM HAZIRLIĞINA KAÇAMAK CEVAP
İstanbul'un depreme hazırlığı konusunda da sorulan sorulara kaçamak yanıt verdiği görülen İmamoğlu'nun siyasette kullandığı provokatif çıkışlara da videoda yer verildi.
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