ABD ile Türkiye arasında kritik toplantı! ABD’den açıklama geldi: Türkiye ile pozitif gündem oluşturmak için hayati bir fırsat

"ENERJİ İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR"

Ekonominin, Stratejik Mekanizma toplantısında görüşülecek konulardan biri olmasından memnuniyet duyduklarını belirten hükümet yetkilileri, iki ülke arasında uzun süreli bir ekonomik bağ olduğuna işaret ederek, ABD'nin 2003'ten bu yana Türkiye'deki en büyük ikinci yatırımcı olduğunun ve Türkiye'de ABD İhracatının artmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, "Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde Türkiye ile birlikte çalışarak ihtiyaç duyulan kalkınmayı sağlamak ve Çin ile Rusya'nın bu bölgelerdeki etkisine karşı koymak için pek çok fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verdi.

Hükümet yetkilileri, enerji, sağlık, ulaşım alanlarında iki ülkenin çok fazla fırsata sahip olduğunu belirterek, bu fırsatları içeren mekanizmanın 2024'te kurulmasını beklediklerini kaydetti.

"Türkiye'nin Avrupa için bir enerji tedarikçisi olarak rolünü, Rus olmayan gaz ihracatının arttırılması da dahil olmak üzere, teşvik etmeye çok hevesliyiz." diyen yetkililer, stratejik mekanizmanın ötesinde enerji işbirliği konusunda da çok önemli potansiyelin varlığına dikkati çekti.

Hükümet yetkilileri, ABD İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry'nin kısa süre önce Türkiye'de olduğuna işaret ederek, iklim konusunda da Türkiye ve ABD'nin işbirliği yapabileceği pek çok ilave alan olduğunu vurguladı.