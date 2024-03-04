Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Öğretmen ataması olacak mı? İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Kabine Toplantısı düzenlenecek. A Haber muhabiri Merve Pekmez milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi son gelişmeleri aktardı. İşte Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular...
Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenecek.
A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktardı.
Merve Pekmez'in açıklamalarına yer alan satır başları:
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak.
İÇ VE DIŞ SİYASET ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE MASADA
Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak.
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.
F-16 MESELESİ
F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
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