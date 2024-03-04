Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Öğretmen ataması olacak mı? İşte masadaki konular...

F-16 MESELESİ

F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.