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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e doğum günü tebriği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.

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