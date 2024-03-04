Özgür Özel'in İYİ Parti açıklaması ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu vefa gecesine neden katılmadı?
31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de kaybetme telaşı arttı. Özgür Özel Manisa'daydı. İYİ Parti'yi işaret ederek; "Keşke ittifak kurabilseydik" dedi. Ardından da İYİ Parti seçmeninden destek istedi. CHP Ankara'da da panik halinde. Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un afişlerini söktürdü. Zabıtaları afişleri sökerken yakalandı. Parti içindeki 1 Nisan kulisleri de iyiden iyiye alevlendi. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Yerel seçim yaklaştıkça CHP'de gerilim de endişe de artıyor. Yaşanan kaybetme korkusu Genel Başkan Özgür Özel'in son konuşmasında da su yüzüne çıktı. CHP'de yaşanan oy kaygısı, Ankara'ya da sıçradı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un afişlerini söktürdü. Belediye zabıtaları afişleri vinç yardımı ile indirirken böyle yakalandı.
1 NİSANCILAR PUSUDA
CHP bir yandan ittifakla oy toplamaya çalışırken bir yandan parti içindeki 1 Nisancılar nedeni ile de zor günler geçiriyor. Seçim sonrası partiyi olağanüstü kurultaya götürmeye hazırlanan 1 Nisancıların Kılıçdaroğlu ile yakın temasta olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin üstü çizilen belediye başkanlarının aday gösterilmeyenlerin uğrak yeri haline geldiği de. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" açıklaması da CHP'ye dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı.
VEFA GECESİNE GİTMEDİ
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki savaş CHP'nin altıncısını düzenlediği vefa ödül törenine de damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu daha önce hiç kaçırmadığı o törene bu yıl katılmama kararı aldı. Eski Genel Başkan Altan Öymen'in ve CHP'li Murat Karayalçın'ın katıldığı törende çekilen aile fotoğrafında Kılıçdaroğlu eksik kaldı. Kılıçdaroğlu CHP'nin aday tanıtım toplantısına da katılmamıştı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
HEDEF İP'İ BÖLMEK
Okan Müderrisoğlu: İttifak açıklamaları seçimin son düzlüğünde son derece planlı hedefli odaklı ve özel çalışılmış mesajlar. Saha çalışmaları gösteriyor ki; İYİ Parti, YRP ve DEM Parti tabanından ne kadar ve kim ne oy devşirecek sorusu CHP bakımından büyükşehirlerde kritik hale geldi. Bu nedenle İYİ Parti seçmenine mesaj vererek İYİ Parti yönetimi ile İYİ Parti tabanı arasındaki bağlantıyı dayanışmayı zayıflatmaya çalışıyorlar. Böylece oy tırtıklayarak sonuca ulaşmak istiyorlar.
GEVŞEK BAĞLAR
İYİ Parti lideri Meral Akşener partiyi CHP için kurmadıklarını söyledi. AK Parti'nin ve MHP'nin ilkesel temelde özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra oluşturduğu ittifakın niteliği ile karşısına çıkan ittifakın aslında hangi gevşek bağlarla birbirine bağlandığını çok güzel özetliyor. Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener için söylediği şeyleri siyaseten şirinlik pozisyonu alarak söylüyor. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ile abla-kardeş pozisyonunu; aklı Ankra'da bedeni İstanbul'da olan yani eli işte gözü oynaşta olan bir tanıma getirdi. Ekrem İmamoğlu ise oradan oy alma peşinde.
HANGİ DALA BİNİYORLAR?
Burada hep oyun içinde oyun var. Gerek İmamoğlu gerekse Özel bunu net şekilde ortaya koyuyor. Kürt kökenli seçmeni İstanbul'da manipüle edebilmek ve buradan alınacak oylarla seçimi kazanmaya yönelik milimetrik hesaplar yapılırken ancak bu yetmiyorsa İYİ Parti'yi devreye sokmak gibi işler peşindeler. Meral Akşener; HDP ile yol yürüyüp CHP'ye boyunun ölçüsünü alması için alan açtı. Bu siyasi oyunları hep birlikte izliyoruz.
SEÇMENE TUZAKLAR
Bakıldığı zaman burada amaç siyaset değil. Amaç seçmenin duygularına hitap ederek onları manipüle ederek seçmeni bir yere doğru sevk ve idare edecek siyasi manevralar yapmak. Ancak siyaset böyle bir aritmetik üzerinde işlemiyor. Eğer öyle olsa birçok hesap tutmuş olur. Siyasette bu tür mühendisliklerin ters teptiği çok sayıda örnekle doludur.
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