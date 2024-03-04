Özgür Özel’in İYİ Parti açıklaması ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu vefa gecesine neden katılmadı?

SEÇMENE TUZAKLAR

Bakıldığı zaman burada amaç siyaset değil. Amaç seçmenin duygularına hitap ederek onları manipüle ederek seçmeni bir yere doğru sevk ve idare edecek siyasi manevralar yapmak. Ancak siyaset böyle bir aritmetik üzerinde işlemiyor. Eğer öyle olsa birçok hesap tutmuş olur. Siyasette bu tür mühendisliklerin ters teptiği çok sayıda örnekle doludur.