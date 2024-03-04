CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

CHP'li isimler, 2019'da gerçekleştirilen seçimlerden önce "namus" sözü verdiği halde gerekçe göstermeden birçok kişiyi işten çıkardı. Adana'da da Zeydan Karalar göreve geldikten sonra 3 bin kişi işten çıkarılırken, o işçilerden biri olan ve 10 yıldan fazla otobüs şoförlüğü yapan Zahide Genç, CHP'deki ikiyüzlü siyasete isyan etti: Bizi kovdular, kendi adamlarını işe aldılar.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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