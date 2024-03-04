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Haberler Galeri CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

CHP'li isimler, 2019'da gerçekleştirilen seçimlerden önce "namus" sözü verdiği halde gerekçe göstermeden birçok kişiyi işten çıkardı. Adana'da da Zeydan Karalar göreve geldikten sonra 3 bin kişi işten çıkarılırken, o işçilerden biri olan ve 10 yıldan fazla otobüs şoförlüğü yapan Zahide Genç, CHP'deki ikiyüzlü siyasete isyan etti: Bizi kovdular, kendi adamlarını işe aldılar.

Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:26
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

Verdikleri namus sözlerine rağmen belediye başkanı seçildikten sonra binlerce işçiyi kapı önüne koyan CHP'li belediyelere öfke sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçen 5 yılda binlerce işçiyi mağdur etti.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

PERİŞAN EDENLER PERİŞAN OLSUN

14 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan 1 çocuk annesi Zahide Genç, "Duraklarda yolcu almadığı, ani fren yaptığı, süratli araç kullandığı" gerekçesiyle 49 numaralı koddan dolayı (Verilen işleri kasıtlı olarak yapmaması, görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi) işine son verildi.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

Tazminat ve işsizlik maaşından yararlanamadığını ifade eden Zahide Genç, "Kimseyi mağdur etmeyeceklerini söylediler ama sözlerini tutmadılar. 14 yıl otobüs sürdüm bir tane kazam olmadı. İşimi severek yapıyordum. Bizleri çıkarıp kendi adamlarını aldılar.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

Ne tazminatımı verdiler ne de işsizlik maaşı alabildim. Çok zor günler geçirdim. Oğlum askerdeydi. Ona para göndermekte zorlandım. Evlere temizliğe giderek hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Şimdi yaşlı bakım merkezinde çalışıyorum. Bizi perişan ettiler kendileri de perişan olsun. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adamları için emekçileri işten çıkardı! Kadın işçilerden sert tepki

EMEKLİLİK HAKKIMI ELİMDEN ALDILAR

2010 yılında girdiği belediyeden 2021 yılında çıkarılan 4 çocuk annesi Gülay Kendir de(58) tazminat ve işsizlik maaşı alamayanlardan. İşten çıkartıldıktan sonra bunalıma girdiğini, 2 ay evden çıkamadığını anlatan ve şu an servis şoförlüğü yapan Kendir, "Seçimi kazandıktan sonra otobüs işletmesine geldiler işini yapanları çıkartmayacaklarını söylediler.