Üsküdar'a çocuk köyü! Açılışı Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum yapacak
İstanbul Üsküdar'da çocuk köyü açılıyor. Büyük heyecan yaratan açılışı Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum yapacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul Üsküdar'da çocuklara özel köy inşa edildi. Köyde küçükbaş, büyükbaş hayvanlar, at çiftliği olacak. Çocuklar köyde sebze ekebilecek, köy kahvaltısı yapabilecek. A Haber muhabiri Mehmet Karataş notları aktardı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de A Haber mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu.
DONANIMLI ÇOCUK KÖYÜ
İstanbul'da bir ilke şahitlik yapılıyor. Belki de Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük ve donanımlı bir çocuk köyü yapıldı. Üsküdar'da bugün itibarıyla binlerce çocuğun buluşacağı bir proje hayata geçti. İlk günde çocuklar buraya akın etti.
BU PROJENİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Hilmi Türkmen: Bizim hayata geçirdiğimiz bu projenin dünyada örneği yok. Bunun araştırmasını yaptık; dünyada bu çapta bu özellikte bir çocuk köyü projesi yok. Bu Üsküdar'da ilk oldu. Muhteşem bir proje ve 85 bin metrekare alana sahip. Bizler şu anda bu köyün meydan alanındayız.
İÇİNDE YOK YOK
Burada suyla çalışan değirmenler var. Buraya gelen çocuklarımız un öğütecekler. Bunun yanında seyir teraslarımız var. Köy camisi ve köy konağı inşa ettik. Köy restoranı, atölyesi, kahvesi var. Bunun yanında ağır ve ahıl var. İçinde küçük ve büyükbaş hayvanlar var. Burada çocuklarımız ata binebilecekler.
ANADOLU KÜLTÜRÜ İSTANBUL'A TAŞINDI
Çocuklarımız burada hayvanlarda süt yağacak ve bun yayacaklar. Çocuklarımız burada yağ ve ayran üretimi yapacaklar. Biz çocuklarımızı doğal bir ortamda ağırlayacağız. Su, toprak ve çimenle buluşacaklar. Çocuklar Anadolu kültürünü öğrenecek ve toprakta o iyi enerjiyi üzerlerine alacaklar. Biz her köyümüzdeki özelliği buraya taşıdık.
KÖY YAŞAM TARZINI GÖRECEKLER
Çocuklarımız burada köylerindeki hayatı görecekler. Çocuklarımızın köy hasretini gidermek istiyoruz. Çocuklar burada Anadolu'da atalarının, dedelerinin yaşam tarzını İstanbul'un göbeğinde görecekler ve öğrenecekler. Bu çocuklarımız için çok iyi bir imkan olacak. Köyüne gidemeyenler için bir fırsat olacak.
BURASI ARTIK ÇOCUKLARIN
Çocuklar hem köylerine gidecek hem de köylerinde gibi yaşayacak. Artık İstanbul'da Üsküdar'da çocuklar köye çok yakın olacaklar. Burayı yapıncaya kadar bizimdi artık bu saatten sonra burası artık çocuklarımızın oldu. Ben onlar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Çocuk köyünden görüntüler
Çocuk köyünden görüntüler
Çocuk köyünden görüntüler
Çocuk köyünden görüntüler
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