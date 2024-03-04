Üsküdar’a çocuk köyü! Açılışı Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum yapacak

BU PROJENİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Hilmi Türkmen: Bizim hayata geçirdiğimiz bu projenin dünyada örneği yok. Bunun araştırmasını yaptık; dünyada bu çapta bu özellikte bir çocuk köyü projesi yok. Bu Üsküdar'da ilk oldu. Muhteşem bir proje ve 85 bin metrekare alana sahip. Bizler şu anda bu köyün meydan alanındayız.