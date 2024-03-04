CHP'de koltuk savaşları! Ankara kulisleri yanıyor! Özgür Özel seçimi kaybederse istifa edecek mi?
CHP'de yerel seçimlere günler kala parti iç hesaplaşma ve koltuk kavgası tavan yapmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da partiye geri dönüşe hazırlanırken, Ekrem İmamoğlu da İstanbul üzerinden Özel'in koltuğuna göz koydu. İmamoğlu desteğiyle CHP'nin başına geçen Özgür Özel ise ne yapıp edip koltuğunu korumanın peşine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan kaosta Ankara kulislerinde son konuşulanları köşe yazısına taşıdı. CHP içinde tüm gözler seçimlerinde yaşanacak olası bir hezimette Özel'in istifa etmeyeceğine çevrildi. İşte detaylar...
Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP'de projelerin konuşulacağı zamanda parti içi hesaplaşma ve kaos dinmek bilmiyor. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda bölgede DEM Parti ile ittifak yapan CHP'de Özgür Özel bir yandan da koltuğunu korumaya çalışıyor.
EŞ BAŞKAN KONUMUNA DÜŞTÜ
Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.
İMAMOĞLU'NDAN ALİCENGİZ OYUNU
Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.
BAY KEMAL OFİSTE HAZIRLIK PEŞİNDE
CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdaroğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Tüm bu yaşananların ardında intikam için hazırlıklarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan'ı işaret etti.
"BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR"
Yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.
"AVUÇLARINI YALARLAR"
Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.
CHP'de yaşanan krizi ele alan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Ankara kulislerdeki son gelişmeleri aktardı.
İşte Övür'ün köşe yazısında öne çıkanlar:
Özel şimdi CHP gibi büyük bir partinin başında. Sanıyorum siyasi tarihimizde böyle bir örnek yok. Bu da siyasetteki çözülme ve bozulmanın nerelere kadar uzandığını gösteriyor.
HAKARET SİYASETİ İZLİYOR
Seçim meydanlarında Atatürk'ü kullanıyor, mazlum milletlerin sahip çıktığı Hamas'ı ısrarla terör örgütü ilan ediyor, 28 Şubat darbecilerine sahip çıkıyor, bedelli askerlik yapanları aşağılıyor ve ülkenin geleceğine dair yeni hiçbir siyasi perspektif sunmadan sadece hakaret siyaseti izliyor.
BİRBİRİNDEN TUTARSIZ AÇIKLAMALAR
Özel'in bu çıkışları doğrusu beni şaşırtmıyor ama yine de merak ediyorum, çevresinde onu uyaracak CHP terbiyesi almış kimse yok mu? Bu kadar birbiriyle tutarsız açıklamalar yapması, siyasetin seviyesini aşağılara çekmesi ve hezeyan içinde saldırgan bir dil kullanması hiç mi dikkat çekmiyor?
Tablo birebir Alev Alatlı hocanın anlattığı gibi:
"Isıtılıp ısıtılıp sofraya sürülen mesnetsiz siyasi tespitler, perdah yüzü görmemiş düşünceler, basmakalıp toplumsal reçeteler, beylik terkipler, incir çekirdeğini doldurmayan gündemler, pireyi deve habbeyi kubbe yapan sığlık. (...) Aklımızı başımıza toplamazsak terör filan değil, paçozluk dağıtacak bizi!"
ÖZEL-İMAMOĞLU İKİLİSİNİN BAŞARI ÖLÇÜLERİ NEDİR?
İki gündür Ankara'dayım ve ne yana dönsem CHP'deki iktidar savaşları konuşuluyor. Hatta daha seçim bile olmadan sonuçlar üzerinden, Özel-İmamoğlu ilişkisi ne zaman biter veya "Kılıçdaroğlu 1 Nisan'a hazırlık mı yapıyor?" gibi sorular soruluyor.
BAŞARI ÇITASI NEDİR?
Ama CHP'lilerin en merak ettiği soru şu; CHP'yi hallaç pamuğu gibi dağıtan Özel-İmamoğlu ikilisinin yerel seçimdeki başarı çıtası nedir? İstanbul ve Ankara kaybedilirse ne yapacaklar? Mesela Özel, 11 büyükşehir belediyesinden kaçını kaybederse genel başkanlıktan istifa eder?
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