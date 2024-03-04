CHP’de koltuk savaşları! Ankara kulisleri yanıyor! Özgür Özel seçimi kaybederse istifa edecek mi?

CHP'de yaşanan krizi ele alan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Ankara kulislerdeki son gelişmeleri aktardı.

İşte Övür'ün köşe yazısında öne çıkanlar:

Özel şimdi CHP gibi büyük bir partinin başında. Sanıyorum siyasi tarihimizde böyle bir örnek yok. Bu da siyasetteki çözülme ve bozulmanın nerelere kadar uzandığını gösteriyor.

HAKARET SİYASETİ İZLİYOR

Seçim meydanlarında Atatürk'ü kullanıyor, mazlum milletlerin sahip çıktığı Hamas'ı ısrarla terör örgütü ilan ediyor, 28 Şubat darbecilerine sahip çıkıyor, bedelli askerlik yapanları aşağılıyor ve ülkenin geleceğine dair yeni hiçbir siyasi perspektif sunmadan sadece hakaret siyaseti izliyor.