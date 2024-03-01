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Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ruh sağlığı hakkında kaygılandığını anlattı ve “Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi çizmelerini giyer partisi için kurtuluş mücadelesi verirdi." dedi. Teröristlerle demlenen partinin Atatürk’ün partisi olamayacağını vurguladı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Murat Özer değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı delegelerle CHP'nin koltuğuna oturan Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM ile sözde "kent uzlaşı" adı altında Kandil talimatlı ittifak kurdu. Kameralar önünde kavga gösterileri ve eleştiri oyunları yapan taraflar arka plan terör ortaklığı yaparak birbirlerini destekliyor. Bölge bölge paylaşıp adaylar çıkarmıyor ya da birbirlerinin adayını destekliyorlar.

KAVGA TİYATROSU

Özgür Özel bu ittifaka karşı taraftan aldığı sufle ile kent uzlaşı adı takarak vatandaşların gözünden gerçekleri saklamaya çalışıyor ancak bunda da başarılı olamıyor. DEM Parti Kandil'den gelen talimatla CHP ile işbirliğine girdi ve İstanbul-Mersin gibi yerlerde ortak hareket etmeye başladılar. Kameralar önünde birbirlerine eleştiriler yönelten taraflar arka planda ise iş birliğini genişleterek devam ediyor.

BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ruh sağlığı hakkında kaygılandığını anlattı ve "Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi çizmelerini giyer partisi için kurtuluş mücadelesi verirdi." dedi. Teröristlerle demlenen partinin Atatürk'ün partisi olamayacağını vurguladı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Murat Özer değerlendirdi.

CHP'DE DEM İLE SIKINTILI KİMSE KALMADI

Gazeteci Murat Özer: Devlet Bahçeli her zamanki nüktedan üslubu ile bunları dile getirdi. CHP ve Özgür Özel ancak büyülerle ve fallarla kendini ispat edebilecek durumda. Kendisinin iddia ettikleri Mustafa Kemal CHP'si ile herhangi bir ilgileri yok. Zaten CHP'liler de böyle bir şey olduğunu düşünmüyor. Zaten şu anda bu CHP'den rahatsız olanlar partiyi terk edip gittiler. Geriye PKK ile doğrudan anlaşma yapabilecek olan kişiler kaldı. Şu anda CHP'nin siyasetini yönlendirenler arasında DEM ile sıkıntı yaşayan kimse yok.

PKK/DEM-CHP İŞ BİRLİĞİ

PKK'nin ele başlarının 'Türkiye'nin yerel siyasetini belirliyoruz' tarzı açıklamaları var. Bunu da CHP ile birlikte yapıyorlar. Devlet Bahçeli de aslında açıklamalarında bu acı duruma dikkat çekiyor. CHP'nin geldiği durumu gözler önüne seriyor. Kent uzlaşı adı altı yapılan her şey PKK talimatı ile yapılmaktadır. Özgür Özel de dün DEM ile girdikleri ve içinde marjinal sol partilerin olduğu ittifakı itiraf etti. Türkiye'nin birçok yerinde PKK/DEM ve CHP iş birliğini net olarak görüyoruz. Artık inkar edilemeyecek bir gerçeklik var.

CHP'NİN TEDAVİ SÜRECİ ARTIK GEÇTİ

CHP seçimden istediğini alsa bile mevcut durumdan rahatsız olanlar gidecek ve CHP ne yazık ki kalanlarla yola devam edecek. CHP açısından artık tedavi edilebilir süreç bitmiş durumda. Türk siyasetinin bir parçası olma konusundaki iddialarını tamamen yitirmiş durumdalar. Ben CHP'nin yerel seçimlerde ciddi bir mağlubiyet alacağı düşüncesindeyim. Özellikle İstanbul ve Ankara hatta elindeki bazı vilayetleri de kaybedeceği öngörüm var. Büyük bir hezimet yaşayacaklar. Bundan sonra CHP'de bir değişim olacaktır.

CHP'DE TARİHSEL SAPMA

Ekrem İmamoğlu yenilgiden sonra CHP'nin kapısını çalacak ve elde etmiş olduğu belirlediği çeşitli belediye başkanlarının verdiği mali güçle Özgür Özel'e geçici olarak bıraktığı makamı geri almak isteyecek. İşte asıl kavga orada başlayacak. Bunlar kişisel ve koltuk kavgaları olacak. CHP'de asıl sorun ideolojik bir çöküntü olmasıdır. İşte Devlet Bahçeli "Artık CHP Atatürk partisi değil' derken aslında bunu söylemiştir. CHP'de tarihsel bir sapma vardır ve kendi kendini imha olarak görülmelidir.

CHP’nin tarihsel sapması! Talimatlı Kandil ittifakı... CHP'NİN TARİHSEL SAPMASI! TALİMATLI KANDİL İTTİFAKI...
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