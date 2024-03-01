Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

CHP'DE DEM İLE SIKINTILI KİMSE KALMADI

Gazeteci Murat Özer: Devlet Bahçeli her zamanki nüktedan üslubu ile bunları dile getirdi. CHP ve Özgür Özel ancak büyülerle ve fallarla kendini ispat edebilecek durumda. Kendisinin iddia ettikleri Mustafa Kemal CHP'si ile herhangi bir ilgileri yok. Zaten CHP'liler de böyle bir şey olduğunu düşünmüyor. Zaten şu anda bu CHP'den rahatsız olanlar partiyi terk edip gittiler. Geriye PKK ile doğrudan anlaşma yapabilecek olan kişiler kaldı. Şu anda CHP'nin siyasetini yönlendirenler arasında DEM ile sıkıntı yaşayan kimse yok.