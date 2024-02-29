Kandil'e 'Özel' muamele! Canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti: Uzlaşı sağlanmış durumda
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Son olarak CHP'de "Eş başkan" konumuna düşen Özgür Özel katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan kirli itirafı itiraf etti. Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." dedi.
CHP DEM'İN BOYUNDURUĞU ALTINDA
Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.
KANDİL'E SİNYAL İÇİN EL ÖPTÜ
Göreve geldiği ilk andan itibaren DEM Parti'yi meşrulaştıran ve "şeytanlaştırmayacağım" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye düşmanıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e selam vermişti. Bununla da yetinmeyen Özel DEM Parti'yi ziyaretler gerçekleştirmişti.
KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
DEM Parti de iade-i ziyaret gerçekleştirirken DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.
'ÖZEL' İTİRAF: UZLAŞI SAĞLANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında skandal ifadelerle terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.
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