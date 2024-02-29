01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kandil'e 'Özel' muamele! Canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti: Uzlaşı sağlanmış durumda

Kandil'e 'Özel' muamele! Canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti: Uzlaşı sağlanmış durumda

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Kandil’e ’Özel’ muamele! Canlı yayında ’DEM’lendiklerini itiraf etti: Uzlaşı sağlanmış durumda

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Son olarak CHP'de "Eş başkan" konumuna düşen Özgür Özel katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan kirli itirafı itiraf etti. Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." dedi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı restleşmelere rağmen büyük bir hızla devam ediyor.

CHP DEM'İN BOYUNDURUĞU ALTINDA

Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.

KANDİL'E SİNYAL İÇİN EL ÖPTÜ

Göreve geldiği ilk andan itibaren DEM Parti'yi meşrulaştıran ve "şeytanlaştırmayacağım" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye düşmanıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek Kandil'e selam vermişti. Bununla da yetinmeyen Özel DEM Parti'yi ziyaretler gerçekleştirmişti.

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

DEM Parti de iade-i ziyaret gerçekleştirirken DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.

'ÖZEL' İTİRAF: UZLAŞI SAĞLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında skandal ifadelerle terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.

Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA