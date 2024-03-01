01 Mart 2024, Cuma
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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