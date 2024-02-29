CHP ve DEM Parti’nin göstermelik tartışmalarının arkasındaki kirli ittifak! İstanbul özelinde büyük oyun! Çok sayıda ilçede anlaşma tamam...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlayarak ittifak için adeta yalvardı.

DEM Parti'yi ziyaret eden Özel "şeytanlaştıramayacağım" diyerek Kandil'e selam verirken yerel seçimler öncesi istediği desteği arkasına aldı.

ÇOK SAYIDA İLÇEDE ANLAŞTILAR

DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve "Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.