CHP ve DEM Parti'nin göstermelik tartışmalarının arkasındaki kirli ittifak! İstanbul özelinde büyük oyun! Çok sayıda ilçede anlaşma tamam...
CHP, DEM Parti ile yaptığı ittifakı milliyetçi seçmenden gizlemek için DEM Parti'yi eleştirir gibi açıklamalar yapsa da olayın arka planında iki parti kol kola yerel seçimlere gidiyor. Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için tüm tuşlara basan CHP-DEM ikilisi çok sayıda ilçede ortak liste hazırladı. Esenyurt, Esenler, Tuzla, Eyüp gibi yerlerde anlaşan iki parti şimdi de Kartal ve Üsküdar konusunda da el sıkıştı. Buna göre DEM Partili isimler CHP listelerinden meclis üyesi olacak. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlayarak ittifak için adeta yalvardı.
DEM Parti'yi ziyaret eden Özel "şeytanlaştıramayacağım" diyerek Kandil'e selam verirken yerel seçimler öncesi istediği desteği arkasına aldı.
ÇOK SAYIDA İLÇEDE ANLAŞTILAR
DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve "Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.
ÜSKÜDAR VE KARTAL'DA DA ANLAŞTILAR
Her ne kadar karşılıklı göstermelik atışmalar yaşansa da İstanbul Esenyurt'ta belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Son olarak CHP'nin, PKK terör örgütünün siyasi kanadı olduğu ifade edilen DEM Parti ile Üsküdar ve Kartal'da ittifak yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar'da 2, Kartal'da 2 DEM Partilinin CHP listelerinden seçimlere gireceği anlaşıldı.
İLÇE SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüp, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde 19 Meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere gireceği bildirildi.
DEM PARTİLİLER CHP LİSTESİNDE 3. VE 13. SIRADA YER ALIYOR
DEM Parti Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sıradan listeye girdi. Bülent Kaygun, "Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi. DEM Partili Hüseyin Kazan ise, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sırada yer alıyor.
KARTAL'DA DA 2 DEM PARTİLİ CHP LİSTESİNDE
DEM Partili Sinan Kılıç, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sırada yer aldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın listede yer alan CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği yerine ise DEM Partili Sinan Kılıç'ın getirildiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.
5 İLÇEDE 19 MECLİS ÜYESİYLE CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK
ESENYURT 10 MECLİS ÜYESİ: DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar CHP'ye destek için adaylıktan çekilmişti. Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti. Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.
CHP listesinden meclis üyeliği listesine giren DEM Partililer: Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu
CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.
EYÜPSULTAN 2 ÜYE: DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi.
TUZLA 2 ÜYE: 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, DEM Parti'li Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.
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