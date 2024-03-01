Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Erdoğan sevilen imajı yüksek bir lider"

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ

Orban, Ukrayna'daki savaşın Macarların savaşı olmadığının altını çizerek, ülkesinin ve halkının çıkarlarını düşünmek zorunda olduğunu ve buna göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla AB'nin bunu "bizim savaşımız" olarak tanımladığına dikkati çeken Orban, böyle bir tanımla yapıldığı taktirde bizatihi Ukrayna'yla, Rusya'ya karşı savaşılması gerektiğini ancak bunun söz konusu olmadığını hatırlattı.