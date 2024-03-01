CHP’li seçmen bin pişman! Ekrem İmamoğlu’na oy veren vatandaştan isyan: Elimi kesseydim de...

Göksu ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP'li yönetim tarafından haksız yere işten çıkartılanların işe iade edileceği yönündeki vaadine işaret ederek, "Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum başkan gelecek onlar düzelecek" dedi. Vatandaş da "İnşallah gelir" derken bir başka vatandaş ise "İnşallah gelir de haklarımızı bize geri verir" diyerek cevap verdi.

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