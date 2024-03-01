CHP'li seçmen bin pişman! Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaştan isyan: Elimi kesseydim de...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı illallah ettirdi. Türkiye, adım adım yerel seçimlere giderken Tevfik Göksu, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptığı esnada Ekrem İmamoğlu’na oy veren bir vatandaşla karşılaştı. Vatandaş, Göksu'ya dert yanarak, İBB'nin oğlunun 7 yıllık emeği hiçe sayılarak işten çıkartıldığını belirterek, “Şu elimi kesseydim de ben o mührü Ekrem İmamoğlu’na basmasaydım” dedi.
Göreve geldiğinden beri koltuk sevdası peşine düşen ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, halkı artık canından bezdirdi. Hizmetten çok pr siyaseti yapan Ekrem İmamoğlu sadece vaatlere bulundu onları da yerine getiremedi.
İmamoğlu'na oy veren vatandaşlar da bin pişman oldu. İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı.
Türkiye yerel seçimler giderken Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun, vatandaş ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı.
"ÇOCUĞUMUN 7 YILLIK EMEĞİNİ HİÇE SAYILDI"
İBB'de çalışan oğlunun Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından sebepsiz yere işten çıkartıldığını söyleyen bir baba, "Oğlumu Büyükşehir Belediyesinden çıkardılar. 7 yıl çalışmıştı oğlum. Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. Çocuğumun 7 yıllık emeğini hiçe sayıldı" dedi.
Göksu, ise "Yaklaşık 23 bin kişi attılar. Hani liyakat… Hani partizanlık olmayacaktı?" ifadelerini kullandı. Baba, "Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Diyorum ki; şu elimi kesseydim de ben o mührü basmasaydım" dedi.
Göksu ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP'li yönetim tarafından haksız yere işten çıkartılanların işe iade edileceği yönündeki vaadine işaret ederek, "Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum başkan gelecek onlar düzelecek" dedi. Vatandaş da "İnşallah gelir" derken bir başka vatandaş ise "İnşallah gelir de haklarımızı bize geri verir" diyerek cevap verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
- Şengül Kurum kimdir? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...
- Elinde parası olana aylık 18.739 TL kazanç! Mevduat faizleri roket gibi fırladı!
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?