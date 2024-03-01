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CHP'li seçmen bin pişman! Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaştan isyan: Elimi kesseydim de...

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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CHP’li seçmen bin pişman! Ekrem İmamoğlu’na oy veren vatandaştan isyan: Elimi kesseydim de...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı illallah ettirdi. Türkiye, adım adım yerel seçimlere giderken Tevfik Göksu, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptığı esnada Ekrem İmamoğlu’na oy veren bir vatandaşla karşılaştı. Vatandaş, Göksu'ya dert yanarak, İBB'nin oğlunun 7 yıllık emeği hiçe sayılarak işten çıkartıldığını belirterek, “Şu elimi kesseydim de ben o mührü Ekrem İmamoğlu’na basmasaydım” dedi.

Göreve geldiğinden beri koltuk sevdası peşine düşen ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, halkı artık canından bezdirdi. Hizmetten çok pr siyaseti yapan Ekrem İmamoğlu sadece vaatlere bulundu onları da yerine getiremedi.

İmamoğlu'na oy veren vatandaşlar da bin pişman oldu. İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı.

Türkiye yerel seçimler giderken Esenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun, vatandaş ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı.

"ÇOCUĞUMUN 7 YILLIK EMEĞİNİ HİÇE SAYILDI"

İBB'de çalışan oğlunun Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından sebepsiz yere işten çıkartıldığını söyleyen bir baba, "Oğlumu Büyükşehir Belediyesinden çıkardılar. 7 yıl çalışmıştı oğlum. Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. Çocuğumun 7 yıllık emeğini hiçe sayıldı" dedi.

Göksu, ise "Yaklaşık 23 bin kişi attılar. Hani liyakat… Hani partizanlık olmayacaktı?" ifadelerini kullandı. Baba, "Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Diyorum ki; şu elimi kesseydim de ben o mührü basmasaydım" dedi.

Göksu ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP'li yönetim tarafından haksız yere işten çıkartılanların işe iade edileceği yönündeki vaadine işaret ederek, "Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum başkan gelecek onlar düzelecek" dedi. Vatandaş da "İnşallah gelir" derken bir başka vatandaş ise "İnşallah gelir de haklarımızı bize geri verir" diyerek cevap verdi.

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