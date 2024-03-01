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ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'ye havadan insani yardım açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’ye havadan insani yardım açıklaması

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı

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