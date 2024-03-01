ABB Başkan Adayı Turgut Altınok üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi: Ulaşımı ücretsiz yapacağız

"10 BİN ÖĞRENCİ İÇİN KONUT YAPACAĞIZ"

Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin şunları söyledi: "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız.