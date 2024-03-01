ABB Başkan Adayı Turgut Altınok üniversite öğrencilerine müjdeyi verdi: Ulaşımı ücretsiz yapacağız
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ise seçim çalışmalarına hız verdi. Projelerini ve vaatlerini tek tek anlatan Altınok, üniversite öğrencilerine de müjdeyi verdi. Turgut Altınok, Ankara'nın ulaşım problemini çözeceklerinin altını çizerek "Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız" dedi. Öte yandan öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin ise "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
TURGUT ALTINOK'TAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE
Altınok, toplu ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu kaydederek, "Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyemiz, otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüs alacağız. Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.
"10 BİN ÖĞRENCİ İÇİN KONUT YAPACAĞIZ"
Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin şunları söyledi: "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız.
Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak"
"UMUTLARINIZIN OLDUĞU BİR ŞEHİR OLACAK"
Altınok, gençlerin geleceğe umutla bakması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Umutlarınızın, ümitlerinizin olduğu bir şehir olacak. Sanayinin ve ticaretin merkezi yapacağız. Belediye başkanları şehrin şansıdır veya şanssızlığıdır. Belediye başkanı şehrin beş yılını planlamaz. Sizlere umutsuzluk ve ümitsizlik pompalıyorlar. Sakın umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Geleceğimiz daha parlak ve daha aydınlık"
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